У Парижі заарештовані майже 40 учасників заворушень

У Парижі заарештовані майже 40 учасників заворушень

Акції протесту по всій Франції не припиняються вже другий тиждень.

Джерело: Відомості

У Парижі заарештували майже сорок учасників заворушень, які прокотилися відразу по декількох районах столиці.

Демонстранти відразу стали громити вітрини магазинів, розкидати сміття і палити припарковані машини - згорів навіть один пасажирський автобус. Бешкетники розбилися на невеликі групи і одночасно трощили різні райони міста. Тому поліції насилу вдалося взяти ситуацію під контроль.

Подібні акції протесту по всій Франції не припиняються вже другий тиждень - після того, як жандарми під час затримання згвалтували молоду людину палицею.

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