У Парижі заарештовані майже 40 учасників заворушень

У Парижі заарештували майже сорок учасників заворушень, які прокотилися відразу по декількох районах столиці.

Демонстранти відразу стали громити вітрини магазинів, розкидати сміття і палити припарковані машини - згорів навіть один пасажирський автобус. Бешкетники розбилися на невеликі групи і одночасно трощили різні райони міста. Тому поліції насилу вдалося взяти ситуацію під контроль.

Подібні акції протесту по всій Франції не припиняються вже другий тиждень - після того, як жандарми під час затримання згвалтували молоду людину палицею.