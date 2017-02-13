Загроза ракетного обстрілу: з будівлі суду в Афінах евакуювали людей

З одного з корпусів судового комплексу на вулиці Евелпідон в Афінах евакуювали людей через загрозу ракетного обстрілу.

Як передає Афінське інформаційне агентство, це сталося після того, як вдень невідомий чоловік зателефонував до редакції газети і заявив, що по11-му судовому комплексу буде завдано ракетного удару. Співробітники редакції повідомили про дзвінок в поліцію.

Правоохоронці працюють на місці.