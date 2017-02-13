У Каліфорнії терміново евакуюють населення через можливий прорив найвищої у США греблі

У Каліфорнії терміново евакуюють населення через можливий прорив найвищої у США греблі

Близько тижня тому перевірка виявила промоїну розміром приблизно 9 на 60 метрів, яка постійно збільшується.

Джерело: Відомості

У Каліфорнії терміново евакуюють населення у зв‘язку із можливим проривом найвищої у США греблі. Через потужні зливи вода озера Оровілль, яке перекрито 230-метровою дамбою, почала витікати через резервний водоскид.

Близько тижня тому перевірка виявила ерозію основного водоскиду греблі і промоїну розміром приблизно 9 на 60 метрів, яка дедалі збільшується.

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