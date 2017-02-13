Десятки тисяч людей знову вийшли на антиурядові акції протесту в Румунії

Десятки тисяч людей вийшли на антиурядові акції протесту в Бухаресті та інших містах Румунії.

Зокрема, тільки в столиці країни перед будівлею уряду протестують близько 50 тисяч осіб, передає Reuters. В інших містах і країнах свою солідарність з ними висловлюють ще кілька десятків тисяч чоловік.

Раніше кабінет міністрів Румунії вже відмовився від амністії ув'язнених прихильників правлячої партії, засуджених у корупційних справах. Однак акції протесту не припиняються.

Ця хвиля обурень - наймасовіша з грудня 1989 року, коли була повалена влада компартії на чолі з Ніколає Чаушеску.

Раніше повідомлялося, що у відставку подав міністр юстиції Флорін Іордач, якого жителі країни звинувачують у пособництві корупціонерам у вищих ешелонах влади.