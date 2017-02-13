Швейцарія спростить отримання громадянства для нащадків мігрантів

Громадяни Швейцарії на референдумі проголосували за спрощення процедури надання громадянства для онуків мігрантів.

За полегшення процедури натуралізації для переселенців в третьому поколінні проголосували 60,4% швейцарців, проти висловилися 39,6%, повідомляє Swiss Info.

При цьому, внуки мігрантів, які бажають отримати громадянство у спрощеному порядку, зможуть це зробити лише до досягнення 25-річного віку.