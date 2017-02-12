У Польщі середня зарплата складає 450 євро

Про це повідомляє Eurostat.

У січні 2017 року десять держав-членів, розташованих в східній частині ЄС, мали мінімальну зарплату нижче 500 євро за місяць: Болгарія (235 євро), Румунія (275 євро), Латвія і Литва (по 380 євро), Чехія (407 євро), Угорщина (412 євро), Хорватія (433 євро), Словаччина (435 євро), Польща (453 євро) і Естонія (470 євро).

У п'яти інших країнах ЄС, розташованих на півдні, мінімальна заробітна плата складала від 500 до 1000 євро в місяць: Португалія (650 євро), Греція (684 євро), Мальта (736 євро), Словенія (805 євро) та Іспанія (826 євро).

У решті семи державах-членах, всі вони розташовані на Заході і півночі ЄС, мінімальна зарплата була вище 1000 євро на місяць: Велика Британія (1397 євро), Франція (1480 євро), Німеччина (1498 євро), Бельгія (1532 євро), Нідерланди (1552 євро), Ірландія (1563 євро) і Люксембург (1999 євро).

Для порівняння, федеральна мінімальна зарплата в США становила 1192 в місяць в січні 2017 року.

Однак, зазначає Eurostat, розрив у мінімальних зарплатах компенсуються рівнем цін у різних країнах ЄС. Наприклад, в Люксембурзі він в три рази вищий, ніж у Болгарії.

Порівняно з 2008 роком мінімальна заробітна плата зросла у всіх країнах за винятком Греції, де вона впала на 14%. У період з 2008 по 2017 рік мінімальна зарплата більше всього виросла в Болгарії (на 109%), Румунії (на 99%), Словаччині (на 80%), а також в Естонії (на 69%), Латвії (на 65%) і Литві (на 64%).

Станом на 1 січня 2017 року 22 з 28 держав-членів Європейського Союзу мають законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати. Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія і Швеція не мають такого поняття.