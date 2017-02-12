Російські хакери атакували не тільки МЗС Італії, але і Міноборони

Італійське видання Il Mesaggero повідомило, що МЗС республіки піддавався атакам хакерів, як і Міністерство оборони. Інформація про це надійшла з Національного центру боротьби зі злочинами в сфері інформатики поштової поліції Італії.

За даними правоохоронних органів, хакери виконували вказівки одного і того ж замовника, починаючи з 2014 року, при цьому відзначається, що віруси, запущені в системи, були створені в Росії при використанні новітніх технологій.

Публікація в Il Mesaggero є свого роду резонансом матеріалів британської The Guardian, яка стверджувала, що в 2016 році російські хакери встановили інформаційне стеження за Паоло Джентілоні, який займав у той період пост глави МЗС. Однак нинішній міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано зазначив, що поки невідомо, хто саме стояв за кібератаками. З'ясування всіх обставин знаходиться в компетенції відповідних служб, а поки, на його думку, "неможливо і просто марно покладати на когось відповідальність".