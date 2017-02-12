Венецію заполонили люди в масках
У Венеції розпочався традиційний щорічний карнавал.
З учорашнього дня, суботи, вулиці міста заполонили люди в масках. До Венеції прибули тисячі туристів. Головні карнавальні події заплановані на “Свято Марій” та “Політ ангела”.
Яскраве й колоритне свято триватиме аж до 28 лютого.
“Ми прийшли розважитися. Отримати задоволення у ці дуже непрості часи. Треба дозволяти собі таке”, - каже учасник карнавалу.
За традицією карнавал починається на венеціанських каналах. Упродовж двох вечорів й ночей там можна буде побачити світлові шоу на човнах й гондолах.
Програмою карнавалу передбачено святкування Дня святого Валентина. 14 лютого усіх закоханих запрошують на острів Лідо.
Художнім керівником цьогорічного карнавалу виступив постановник шоу Марко Маккалані. Назва теми, яку він обрав, — “Креатив. Ярмарок марнославства.”
Під час усього свята у Венеції діятимуть посилені заходи безпеки.