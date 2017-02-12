Швейцарія сьогодні вирішить, чи надавати мігрантам третього покоління громадянство

Швейцарці вирішують на референдумі, чи спрощувати процес надання громадянства мігрантам у третьому поколінні. Йдеться про народжених у країні онуків тих, хто оселився там вже давно. Станом на зараз ці люди зобов‘язані проходити ті самі бюрократичні процедури, що й будь-який мігрант. Уряд пропонує полегшити їхню “натуралізацію”, записавши цю норму у конституцію. Але для схвалення такого кроку необхідна так звана “подвійна більшість” – згода як виборців, так і кантонів.

Опоненти спрощення надання громадянства розгорнули масштабну кампанію, заявляючи, що це призведе до ісламізації країни.

Негромадяни складають близько чверті населення Швейцарії. Процес натуралізації у цій країні – чи не найдовший в Європі. Подавати заяву на отримання паспорта можна лише після 12 років проживання.

Результати референдуму, на який винесли ще два питання – реформу оподаткування компаній та створення державного дорожнього фонду, стануть відомі увечері неділі.