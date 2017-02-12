Сьогодні Німеччина отримає нового президента

Німеччина сьогодні дізнається ім‘я нового президента, хоча сумнівів у тому, що це буде Франк-Вальтер Штайнмаєр фактично немає.

Очільника країни обирає спеціальний орган – федеральні збори, які скликають раз на 4 роки. До нього входять депутати бундестагу, а також виборники, що їх делегують місцеві парламенти німецьких земель.

Представник соціал-демократів Штайнмаєр заручився підтримкою найбільших політичних сил, і на думку аналітиків, шанси випередити фаворита у решти 4 кандидатів – мізерні.

Останні 4 роки Штайнмаєр працював міністром закордонних справ Німеччини. Дипломатичні навики можуть стати йому у нагоді і на посаді президента. Адже останній у Німеччині виконує, переважно, представницькі функції, а країною де-факто керує канцлер.

На посаді очільника МЗС Штайнмаєра замінив Зіґмар Ґабріель – теж висуванець від соціал-демократів. Раніше він неодноразово виступав за скасування санкцій, запроваджених проти Росії за анексію Криму та розв‘язання війни на Донбасі. Однак зараз дещо змінив риторику. Зокрема, минулого тижня Ґабріель висловив переконання, що зближення РФ та США не може відбутися “за рахунок України та Європи”.