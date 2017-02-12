Більше 200 дельфінів, які викинулися на берег Нової Зеландії, попливли під час припливу
За однією з версій, причиною масової загибелі дельфінів могла стати біла акула, яку злякалися тварини.
Більше 200 дельфінів, які викинулися на берег Південного острова Нової Зеландії, змогли поплисти під час припливу, повідомляють закордонні ЗМІ.
Всього на берег Південного острова викинулися понад 600 чорних дельфінів-гринд. Більшість тварин загинули. Однак волонтерам вдалося врятувати близько 100 особин.
За однією з версій, причиною масової загибелі дельфінів могла стати біла акула, яку злякалися тварини. Справа в тому, що на туші одного із загиблих дельфінів були виявлені свіжі сліди укусів даного хижака.