Північна Корея провела запуск балістичної ракети середньої дальності в Японському морі

Ракета за різними даними пролетіла від 300 до 500 кілометрів - вона не була тією самою міжконтинентально, про яку в своєму грізному новорічному зверненні говорив Кім Чен Ин. Більш того, за даними американської розвідки, пуск виявився неуспішним. Проте він став першим за нової адміністрації Білого дому і змусив відреагувати на подію Дональда Трампа і Сіндзо Абе. Останній зараз перебуває з візитом у США, в маєтку американського президента «Мар-а-Лаго» у Флориді. Вони виступили зі спільною заявою.

Абе назвав дії Пхеньяна непрощенними, а Трамп підтвердив повну готовність зберегти військове союзництво з Токіо. В японському МЗС вже висловили надію на те, що Радбез ООН належним чином відреагує на пуск в порушення однієї зі своїх колишніх резолюцій. У Вашингтоні трохи пізніше пуск назвали провокацією. У минулому році КНДР, крім ракетних стартів, провела ще й два ядерних випробування. Останнє - в листопаді - стало найпотужнішим в історії республіки.

У Пхеньяні не визнають резолюції Радбезу ООН, стверджуючи, що країна має повне право зміцнювати обороноздатність на тлі «ворожого оточення».