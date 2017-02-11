У Туреччині призначено дату конституційного референдуму про розширення президентських повноважень

Якщо поправки схвалять, то Ердоган зможе отримати практично необмежену владу до 2029 року. На підготовку референдуму і агітаційну кампанію відводиться 60 днів, про це вже повідомив глава Центрвиборчкому країни Сади Гювен. Суть запропонованих змін - перехід від республіканської до суперпрезидентської форми правління, при цьому нинішній термін Ердогана в залік не піде. Починаючи з наступних виборів в 2019-му, він зможе переобиратися ще двічі на п'ять років. У парламенті закон про зміни до конституції з 18 пунктів був схвалений з мінімальною перевагою. Опозиція вважає, що стримувань і противаг Ердогану фактично не залишиться. Запропоновано усунути посаду прем'єра. Керувати урядом буде глава держави. Треба сказати, що і без поправок позиції президента за останній час істотно посилилися. До приходу в 2014-му на цю посаду Ердогана, до речі, з прем'єрської позиції, функції глави держави багато в чому були суто представницькими. Так було заведено ще з моменту утворення Республіки в 1923 році. Напередодні ж Ердоган звернувся до турків за підтримкою через Твіттер зі словами «Я говорю «так» єдиній нації, єдиному прапору, єдиній країні і єдиній державі». Раніше президент називав соціальні мережі загрозою для тиражування брехні.

Формально ініціатором поправок стала правляча в Туреччині «Партія справедливості і розвитку». Обговорювати можливість референдуму стали відразу після торішньої спроби військового заколоту в республіці.