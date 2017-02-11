У Туреччині призначено дату конституційного референдуму про розширення президентських повноважень
16 квітня на голосування будуть винесені поправки, які можуть дозволити Реджепу Ердогану залишатися при владі ще більше десяти років.
Якщо поправки схвалять, то Ердоган зможе отримати практично необмежену владу до 2029 року. На підготовку референдуму і агітаційну кампанію відводиться 60 днів, про це вже повідомив глава Центрвиборчкому країни Сади Гювен. Суть запропонованих змін - перехід від республіканської до суперпрезидентської форми правління, при цьому нинішній термін Ердогана в залік не піде. Починаючи з наступних виборів в 2019-му, він зможе переобиратися ще двічі на п'ять років. У парламенті закон про зміни до конституції з 18 пунктів був схвалений з мінімальною перевагою. Опозиція вважає, що стримувань і противаг Ердогану фактично не залишиться. Запропоновано усунути посаду прем'єра. Керувати урядом буде глава держави. Треба сказати, що і без поправок позиції президента за останній час істотно посилилися. До приходу в 2014-му на цю посаду Ердогана, до речі, з прем'єрської позиції, функції глави держави багато в чому були суто представницькими. Так було заведено ще з моменту утворення Республіки в 1923 році. Напередодні ж Ердоган звернувся до турків за підтримкою через Твіттер зі словами «Я говорю «так» єдиній нації, єдиному прапору, єдиній країні і єдиній державі». Раніше президент називав соціальні мережі загрозою для тиражування брехні.
Формально ініціатором поправок стала правляча в Туреччині «Партія справедливості і розвитку». Обговорювати можливість референдуму стали відразу після торішньої спроби військового заколоту в республіці.