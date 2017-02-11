Волонтери вишикувалися в живий ланцюг, щоб не дати дельфінам знову опинитися на березі Нової Зеландії
У Новій Зеландії рятувальники та волонтери борються за життя чорних дельфінів.
На сушу викинулися ще дві сотні ссавців.
Поки одні добровольці обливають живих дельфінів водою і повертають їх у море, інші вишикувалися в живий ланцюг, щоб не дозволити тваринам знову наблизитися до берега.
На думку експертів, зграю могла налякати акула, так як рани від її укусу знайшли на одному з тіл.
Нагадаємо, в ніч на 10 лютого близько 400 дельфінів викинулися на берег біля мису Фаруелл. Рятувальникам вдалося врятувати близько сотні.
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