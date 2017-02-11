5 країн ЄС продовжили тимчасовий внутрішній прикордонний контроль

Тимчасовий прикордонний контроль на внутрішніх кордонах продовжиться максимум на три місяці. Термін дії попереднього закінчувався саме сьогодні. Однак всі п'ять країн (Австрія, Німеччина, Данія, Швеція та Норвегія) висловили бажання продовжити цей захід до травня з метою запобігання неконтрольованого притоку біженців на свою територію. У Раді ЄС підкреслили, що ці п'ять країн повинні забезпечити, щоб внутрішній прикордонний контроль використовувався тільки в крайньому випадку, якщо інші альтернативні заходи не можуть досягти того ж ефекту. До того ж їм слід щотижня переглядати необхідність його застосування і адаптувати відповідно до рівня загрози.

І хоча в Брюсселі розраховують, що вже в травні внутрішній прикордонний контроль буде скасований, поки не всі країни ЄС налаштовані настільки оптимістично. Так, наприклад, Австрія вже оголосила про свої наміри лише посилити прикордонний контроль на так званому Балканському маршруті руху мігрантів до Європи, незважаючи на те, що його інтенсивність знижується. Міністр оборони країни Ханс Петер Доскозіл в інтерв'ю виданню Die Welt підкреслив, що у Відні не вважають, що зовнішні кордони ЄС зараз мають адекватний захист для країн-членів Євросоюзу.

Внутрішній прикордонний контроль у Шенгенській зоні діє з вересня 2015 року, коли цей захід з метою зупинити багатотисячну міграцію ввела Німеччина.