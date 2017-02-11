Поліція вияснила деталі аварії, в якій постраждала глава уряду Польщі

Польська поліція з'ясувала деталі аварії, в якій постраждала прем'єр-міністр країни Беата Шидлов.

Як з'ясувалося, «швидкість колони з автомобілем прем'єра швидше за все не була надмірною». Водії перевірені на алкоголь, вони були тверезими. ДТП сталося напередодні ввечері в центрі Освенцима. Колона з трьох машин з включеними світловими і звуковими сигналами обганяла «Фіат». Його водій пропустив перший автомобіль, а потім повернув, зіткнувшись з другої машиною, в якій знаходилася глава польського уряду. «Водій урядового автомобіля, намагаючись уникнути наслідків зіткнення, прийняв вліво, врізавшись в дерево на узбіччі», - пояснили в поліції.

Передбачуваний винуватець аварії, 21-річний водій «Фіата», не постраждав і знаходиться в поліції. Він буде допитаний.

Прем'єр, її водій і охоронець були госпіталізовані в Освенцімі. Після обстеження було оголошено, що Шидлов серйозно не постраждала, так як була пристебнута ременями безпеки. Пізно ввечері главу уряду на вертольоті доставили до Військового медичного інститут у Варшаві. Лікарі проводять додаткові обстеження.