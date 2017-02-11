Землетрус на Філіппінах: 15 людей загинули, 90 отримали поранення

Як мінімум 15 людей загинули, ще 90 отримали поранення в результаті найпотужнішого за 100 років землетрусу на півдні Філіппін. Магнітуда склала 6,7.

Осередок залягав на глибині 10 кілометрів, а епіцентр знаходився приблизно в 13 кілометрах на схід від міста Сурігао. Було зареєстровано 89 підземних поштовхів.

Десятки будинків виявилися зруйнованими, обірвані кілометри ліній електропередачі.

Йдуть пошукові роботи, інформу.ть закордонні ЗМІ. Сейсмологи не виключають, що поштовхи триватимуть.