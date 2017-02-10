Дональд Трамп програв апеляцію щодо мігрантів
Апеляційний суд США підтвердив призупинення указу Трампа про заборону вїзду до країни мігрантів.
Федеральний апеляційний суд США підтвердив тимчасове призупинення указу Дональда Трампа про заборону на в'їзд до США для громадян семи мусульманських країн (Ірану, Іраку, Сирії, Судану, Лівії, Сомалі і Ємену).
Справу розглядав Федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско. Раніше, 7 лютого, судді вивчили аргументи Міністерства юстиції США і суддів зі штатів Вашингтон і Міннесота, які оскаржили указ президента. Нагадаємо, що 3 лютого федеральний суддя Джеймс Робарт в Сіетлі (штат Вашингтон) ввів тимчасову заборону на виконання указу, який поширюється на всю країну.
Американська влада пояснює введення тимчасової заборони на міграцію з ряду країн Близького Сходу і Північної Африки міркуваннями безпеки. Юристи, котрі захищають інтереси Білого дому, заперечують те, що указ президента Трампа спрямований проти мусульман. Вони стверджують, що обмеження стосуються тих країн, котрі є центрами тероризму. У рішенні, ухваленому в четвер, каліфорнійський суд у складі трьох суддів одноголосно відкинув аргументи уряду, стверджуючи, що влада США не представила переконливих доказів, що можуть становити загрозу безпеці країни.
Президент Трамп вже відреагував на рішення суду в Сан-Франциско в Твіттері: «Побачимося в суді, безпека нашої країни поставлена на карту». Варто пояснити, що Дональд Трамп має на увазі Верховний суд США, куди, як він раніше заявляв, він направить цю справу в разі негативного для своєї адміністрації рішення Апеляційного суду.
Нагадаємо, що 27 січня президент США підписав розпорядження, згідно із яким має бути зупинений прийом прохачів притулку з Сирії, а у випадку біженців з інших країн заборона повинна діяти 120 днів. Також на 90 днів повинна бути припинена видача віз громадянам семи мусульманських держав.
Одним з найбільш суперечливих аспектів заборони стало те, що він повинен був торкнутися і власників дозволу на проживання в США (так званих «ґрін-карт»). Згідно з текстом указу, громадяни 7 згаданих у ньому країн, які постійно проживають на території США і мають «ґрін-карти», також не могли б потрапити до Сполучених Штатів, виїхавши з країни.