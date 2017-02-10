Американська розвідка підозрює росіянина у великих банківських махінаціях і хакерських атаках

Американська розвідка підозрює 29-річного росіянина Олександра Твердохлібова у великих банківських махінаціях, а також в хакерських атаках. За відомостями видання «Дейлі біст», Твердохлібов незаконно вивів тисячі доларів з різних банківських аккаунтів в США. При цьому у Вашингтоні вважають, що він є «дуже досвідченим кіберзлочинцем, який має великі зв'язки». Твердохлібов був затриманий 1 лютого в Лос-Анджелесі за підозрою в шахрайстві в кіберпросторі в 2009 і 2010 роках.