ООН: На Ємен насувається масовий голод

Два роки збройного конфлікту поставили Ємен – і без того одну з найбідніших країн світу – на межу масового голоду. Міжнародні організації б‘ють на сполох і закликають донорів негайно зібрати понад 2 мільярди доларів додаткових коштів, аби забезпечити мінімальні потреби країни у продовольстві.

Похмуру статистику оприлюднив у середу у Женеві заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О‘Браєн:

“Ємен – одна з найменш забезпечених продовольством країн у світі. Величезна кількість людей – 7 мільйонів 300 тисяч – не знають, що і коли їстимуть наступного разу. Якщо не вжити термінових гуманітарних заходів, на додаток до тих, що вже реалізуються, у 2017 році ми можемо побачити реальний масовий голод. Там поширене хронічне недоїдання, масштаби якого стрімко зростають.”

В ООН кажуть, що гуманітарної допомоги потребує три чверті населення країни, спустошеної війною, – йдеться про майже 19 мільйонів людей. Мільйони людей були змушені залишити власні домівки, сотні тисяч перебувають у таборах біженців і цілковито залежать від гуманітарної допомоги. Понад 3 мільйони людей, у тому числі 2 мільйони дітей, вже зараз потерпають від гострого хронічного недоїдання.