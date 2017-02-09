Торговельні заклади США відмовляються продавати модні вироби компанії дочки Трампа

Про це рішення Іванці Трамп повідомили ще у середині січня. Nordstrom пояснила, що у другому півріччі 2016 р. обсяги продажів її бренду стабільно знижувалися. Тому нині продавати лінію Іванки безглуздо з комерційної точки зору.

Президент Трамп, всупереч правилу не просувати інтереси своїх родичів, дорікнув Nordstrom за таке ставлення до дочки. У своєму мікроблозі Twitter він написав: “З моєю дочкою Іванкою так нечесно обійшлася компанія Nordstrom. Вона прекрасна людина і завжди мотивує мене робити правильні речі!”

Відреагував на скандал і прес-секретар Білого дому Шон Спайсер:

“Я вважаю це нападом на її бренд, адже там досі вказано її ім‘я. Попри те, що вона безпосередньо не керує компанією, її ім‘я залишилося. Тому, очевидно, це атака на ім‘я через посаду її батька і через політику, яку він проводить. Це прямий напад на його політику і на її ім‘я”.

Раніше продажі модних аксесуарів від Іванки Трамп припинила мережа універмагів Neiman Marcus. При цьому дочка президента США після обрання батька залишила посаду директора у власній фірмі та посаду віце-президента у Trump Organization.