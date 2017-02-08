Інтернет-маніяки перетворили жінок Данії в порноактрис

У Данії жінки опинилися під ударом інтернет-маніяків, які за допомогою маніпуляцій з фотографіями роблять порядних жінок героїнями порно. Про це повідомляє Sputnik International.

Невідомі зловмисники переносять обличчя жінок з фотографій в соціальних мережах на кадри з порно-відео. Однак це ще не все - маніяки пишуть, що їх жертви є повіями. Завдання таких фейків - викликати своєрідне цькування жертви, до якої починає надходити потік сальних і паскудних пропозицій від усіх, хто цей фейк побачив.

Основна проблема полягає в тому, що жертви не можуть повністю позбутися від наслідків подібних фейків. Картинки продовжують циркулювати по просторах Мережі. На думку психологів, такі дії можуть призвести до серйозних психологічних травм у жінок, включаючи посттравматичний синдром, як після згвалтування.

Щоб боротися з подібними фейками, датські ЗМІ відкрили гарячу лінію, де жінки анонімно можуть розповісти про подібні випадки, що сталися з ними.