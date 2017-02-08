Міжнародна конференція щодо боротьби із незаконною трансплантацією органів відбулась під егідою Ватикану. На зустріч запросили і представників Китаю. Участь делегації із Пекіна має сприяти посиленню боротьби з незаконними операціями. Китай – один з найбільших ринків торгівлі органами. Донедавна там практикували вилучення органів у страчених в‘язнів.

- Позитивний ефект міг би бути підсилений позицією китайського уряду і президента, усіх, хто приїхав сюди, хто справді хоче змінити ситуацію, поважати людську гідність. Це означає відмову від продажу і вилучення органів у в‘язнів, що траплялося в минулому”, – заявив представник Ватикану Марсело Санчес Сорондо.

Китайські делегати стверджують, що уряд КНР нині активно бореться із незаконною торгівлею органами, однак проконтролювати усіх у такій велелюдній країні неможливо.

“Щодо цього питання у нас нульова терпимість. Однак населення Китаю – 1 млрд 300 млн. Безсумнівно, порушення закону існують” – каже голова національного комітету КНР з питань трансплантації органів.

Також учасники конференції висловили занепокоєння масштабами міграції до Європи. За деякими даними, перемитники нерідко беруть плату за перевезення біженців їхніми органами.