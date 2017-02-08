У Філіппінах пожежа у нетрях залишила без даху над головою тисячі людей

Понад 15 тисяч людей залишилися без даху над головою в результаті величезної пожежі у нетрях поблизу філіппінського порту Маніла.

За словами очевидців, вогонь лютував тут цілу ніч, а пожежники не хотіли заходити до стихійного поселення. Ситуацію ускладнили вузькі вулички, на які не могли заїхати пожежні автівки.

“Ми почули вибух, а потім спалахнула пожежа. Вогнеборці не увійшли до поселення, вони просто стояли і дивилися, тому все горіло цілу ніч,” – говорить жителька бідонвіля.

На ранок люди почали рятувати з попелища своє вціліле майно. Ті, хто не зміг знайти прихисток у родичів, лишаються просто неба, поруч зі своїми згорілими помешканнями і чекають на допомогу.

Місцева влада організувала три евакуаційних центри, наразі вони надали воду та харчування для 3 тисяч родин.