Подробиці атаки не розголошуються з міркувань безпеки.

Відповідальність за атаку на шість сайтів британської системи охорони здоров'я лежить на радикальному угрупуванню Tunisian Fallaga Team. Хакери розмістили на зламаних сайтах кадри насильства, відзняті в Сирії. Кіберзлочинці заявили, що це було зроблено у відповідь на агресію Заходу на Близькому Сході.

Туніські хакери стали особливо активними після атаки терористів на редакцію французького сатиричного журналу Charlie Hebdo 7 січня 2015 року. Жертвами нападу стали 12 осіб. Терористи були знайдені і ліквідовані, інформує РІА Новини.