З початку року в Європу прибуло лише 11 тисяч біженців

Такі дані наводить Міжнародна організація міграції. Йдеться про період з першого січня по п'яте лютого. Причому враховувалися тільки ті нелегали, які добиралися до Старого світу через Середземне море. Близько 85-ти відсотків з них в результаті опинилися в Італії.

Як наголошується в доповіді організації, кількість нелегалів йде на спад. За аналогічний період минулого року в Європу прибуло майже 75 тисяч осіб.