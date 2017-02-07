Селфі з коброю обернулося для підлітка моторошно. агонією і смертю
18-річний захисник тварин з Індії загинув після спроби поцілувати отруйну змію заради фото.
18-річний захисник тварин Сомнат Мхатре з Індії врятував понад 100 змій, проте сам загинув після спроби поцілувати отруйну рептилію заради фото. Селфі з коброю обернулося для підлітка п'ятьма днями жахливої агонії і смертю, повідомляє The Mirror.
Молода людина врятував змію, після чого відніс її в безпечне місце. Однак там він вирішив не випускати рептилію відразу: спочатку Мхатре спробував зробити фото того, як цілує кобру в голову. У момент поцілунку змія розгорнулася і встромила зуби в груди Мхатре.
Підліток протягом п'яти днів боровся за своє життя в госпіталі в Наві Мумбаї, проте помер.