Селфі з коброю обернулося для підлітка моторошно. агонією і смертю

18-річний захисник тварин Сомнат Мхатре з Індії врятував понад 100 змій, проте сам загинув після спроби поцілувати отруйну рептилію заради фото. Селфі з коброю обернулося для підлітка п'ятьма днями жахливої ​​агонії і смертю, повідомляє The Mirror.

Молода людина врятував змію, після чого відніс її в безпечне місце. Однак там він вирішив не випускати рептилію відразу: спочатку Мхатре спробував зробити фото того, як цілує кобру в голову. У момент поцілунку змія розгорнулася і встромила зуби в груди Мхатре.

Підліток протягом п'яти днів боровся за своє життя в госпіталі в Наві Мумбаї, проте помер.