У Бразилії озброєні бандити захопили місто під час страйку поліцейських

Місцева поліція на початку лютого оголосила страйк через невиплати зарплати. Цим скористалися злочинці, які влаштували в населеному пункті кривавий терор, повідомляє Political Outsource.

Жителі Віторії бояться виходити з будинків. У місті закриті школи, більшість магазинів і стадіони. Всі місцеві розважальні та спортивні заходи скасовані - влада міста визнає, що не може забезпечити своїм співгромадянам безпеку. Перелякані від беззаконня бандитські угруповання грабують і гвалтують тих, кому не пощастило сховатися.

У Мережі з'явилося кілька відеозаписів нападу злочинців на мирних жителів.

Влада міста намагається залучити для допомоги армію. Місцеві поліцейські не виходять на роботу з 4 лютого. Також чиновники намагаються силою вигнати правоохоронців на вулицю, через суд довести, що їх страйк незаконний. Як би там не було, зараз в Віторії, як і раніше, введено надзвичайний стан, повідомляють Вести.