Джон Берков проти виступу Трампа у парламенті Британії

Спікер палати громад Джон Берков висловився у понеділок проти звернення американського президента Дональда Трампа до депутатів британського парламенту. Він сказав, що неприйняття расизму та ксенофобії має бути серйозним аргументом для парламентарів.

Трамп був запрошений до Лондона прем‘єр-міністром Британії Терезою Мей під час зустрічі політиків у Вашингтоні минулого місяця.

“До запровадження “міграційної заборони” я б дуже заперечував проти звернення президента Трампа до депутатів. Після запровадження “міграційної заборони” президентом Трампом, я ще більше проти його виступу в парламенті,” - сказав Джон Берков, спікер Палати громад Великої Британії.

Тереза Мей розкритикувала ““міграційну заборону” Трампа, однак захищає своє рішення запросити американського лідера до країни.

Петицію про відкликання запрошення підписали 1 мільйон 800 тисяч британців. 20 лютого це питання будуть обговорювати депутати.