Журналіст, який назвав Путіна вбивцею, не збирається вибачатись

Телеведучий американського ТБ Fox News Білл О'Рейлі заявив, що не планує вибачатися перед президентом Росії Володимиром Путіним, якого назвав вбивцею в інтерв'ю з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, він може вибачитися перед російським лідером не раніше 2023 року.

"Я працюю над тим, щоб принести свої вибачення. Але на це може знадобитися деякий час", - заявив телеведучий.