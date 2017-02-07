КНДР має намір продовжити запуски ракет з супутниками

Північна Корея має намір продовжувати запуски ракет з супутниками за рішенням Трудової партії Кореї. Заборона з боку РБ ООН там визнали не перешкодою. Про це повідомила центральна газета Північної Кореї "Нодон сінмун", інформує РЕН.ТВ.

"Наша республіка і надалі буде запускати власні супутники в ті терміни і в тих місцях, які визначить центр партії", - йдеться в статті.

Відзначимо, що раніше багато країн висловили побоювання на рахунок ракетних запусків в КНДР. Багатьох лідерів турбує атомна програма Пхеньяна.