Акції продовжуються: демонстранти Румунії вимагають відставки уряду

Увечері понеділка у центрі Бухареста знову зібралися тисячі людей, хоча і значно менше, аніж на вихідних.

Демонстранти вимагають відставки уряду, який було сформовано лише місяць тому.

Прем‘єр країни Сорін Гріндяну закликав людей до спокою. Він заявив, що йти з посади не збирається, але натякнув, що крісло може залишити міністр юстиції Флорін Йордаке.

“Ми вирішили дати собі два дні – один на обговорення бюджету, а інший – на голосування щодо вотуму довіри. Адже міністр юстиції зобов‘язаний взяти участь у цих процедурах, що відбудуться у середу та четвер. Потім одне з двох – або пан Йордаке сам ухвалить рішення, або це зроблю я”, – сказав прем‘єр.

Сам міністр юстиції повідомив, що готує нові поправки до кримінального кодексу, які будуть винесені на обговорення з громадськістю.

Наймасовіші з часів повалення режиму Чаушеску протести в Румунії спалахнули через намір уряду декриміналізувати деякі корупційні злочини. На думку опонентів влади, за цим стояла спроба звільнити від відповідальності низку уже засуджених політиків.