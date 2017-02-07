Парламент Ізраїлю легалізував незаконні єврейські поселення
Раніше ці помешкання вважалися незаконними самою ізраїльською владою.
Легітимність єврейських поселень, збудованих на приватних землях палестинців на Західному березі Йордану, схвалив парламент Ізраїлю.
Раніше ці 4 тисячі помешкань вважалися незаконними самою ізраїльською владою. Минулого тижня почалася евакуація одного із таких поселень.
Противники рішення депутатів вказують на те, що воно суперечить і ізраїльським, і міжнародним законам. Вони мають намір оскаржити його у Верховному суді Ізраїлю:
“Згідно з конституцією, ізраїльські закони мають пріоритет над міжнародними. Тож посилання на міжнародне законодавство навряд чи буде сильним аргументом у Верховному суді. Однак це не означає, що легалізація поселень не є порушенням закону. Проект може пройти схвалення у Верховному суді, залишаючись порушенням і ізраїльського, і міжнародного законодавства, – вважає юрист Яель Ронен.
Палестинці називають незаконні єврейські поселення на Західному березі Йордану і в Східному Єрусалимі головною перешкодою для мирного врегулювання.
Наприкінці минулого року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, що вимагає негайно припинити будівництво поселень. Ізраїль традиційно відмовляється виконувати вимоги міжнародної спільноти, інформує Євроньюс.