Парламент Ізраїлю легалізував незаконні єврейські поселення

Легітимність єврейських поселень, збудованих на приватних землях палестинців на Західному березі Йордану, схвалив парламент Ізраїлю.

Раніше ці 4 тисячі помешкань вважалися незаконними самою ізраїльською владою. Минулого тижня почалася евакуація одного із таких поселень.

Противники рішення депутатів вказують на те, що воно суперечить і ізраїльським, і міжнародним законам. Вони мають намір оскаржити його у Верховному суді Ізраїлю:

“Згідно з конституцією, ізраїльські закони мають пріоритет над міжнародними. Тож посилання на міжнародне законодавство навряд чи буде сильним аргументом у Верховному суді. Однак це не означає, що легалізація поселень не є порушенням закону. Проект може пройти схвалення у Верховному суді, залишаючись порушенням і ізраїльського, і міжнародного законодавства, – вважає юрист Яель Ронен.

Палестинці називають незаконні єврейські поселення на Західному березі Йордану і в Східному Єрусалимі головною перешкодою для мирного врегулювання.

Наприкінці минулого року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, що вимагає негайно припинити будівництво поселень. Ізраїль традиційно відмовляється виконувати вимоги міжнародної спільноти, інформує Євроньюс.