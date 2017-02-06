Латвія збудувала паркан на кордоні з Росією
Латвія на кордоні з Росією завершила будівництво 23-кілометрового паркана.
За словами влади у Ризі, він має завадити «нелегальним іммігрантам» перетинати кордон. Огорожа має 2,7 метра висоти і закінчується колючим дротом. Паркан на кордоні з Росією зводять також Естонія та Литва.
Латвія планує збудувати додаткові кількадесят кілометрів паркана на кордоні. За словами речниці прикордонної служби Євгенії Позніяк, огорожа має зупинити «нелегальну імміграцію».
Латвія є першою країною Балтії, котра закінчила будівництво бар’єра на кордоні з Росією.