Латвія збудувала паркан на кордоні з Росією

За словами влади у Ризі, він має завадити «нелегальним іммігрантам» перетинати кордон. Огорожа має 2,7 метра висоти і закінчується колючим дротом. Паркан на кордоні з Росією зводять також Естонія та Литва.

Латвія планує збудувати додаткові кількадесят кілометрів паркана на кордоні. За словами речниці прикордонної служби Євгенії Позніяк, огорожа має зупинити «нелегальну імміграцію».

Латвія є першою країною Балтії, котра закінчила будівництво бар’єра на кордоні з Росією.