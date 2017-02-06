Трамп переконаний, що виграє справу в суді щодо мігрантів

По тому, як апеляційний суд у США відмовився повернути чинність указові президента Дональда Трампа щодо заборони в‘їзду до країни громадянам 7 переважно мусульманських країн, мандрівники звідти знову почали прибувати. Проте Трамп та його адміністрація присягаються, що виграють юридичну боротьбу.

У своїх повідомленнях у мережі Twitter президент заявив: “Не можу повірити, що суддя наражає нашу країну на таку небезпеку. Якщо щось трапиться, винні будуть він і судова система. Люди в‘їжджають. Це погано”.

“Я наказав міністерству національної безпеки перевіряти людей, що приїжджають до нашої країни, дуже ретельно. Суди дуже ускладнюють нам роботу”.

Трамп відправив віце-президента Майка Пенса захищати позицію його адміністрації на телебаченні.

Тим часом федеральний апеляційний суд зажадав від усіх сторін додаткові документи у справі заборони на подорожі. Їх має бути подано на розгляд суддів у понеділок.

Нагадаємо, що 27 січня Трамп видав заборону на в‘їзд до США всім біженцям, а також громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.