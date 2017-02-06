Румунці вимагають відставки уряду

У Румунії не стихають антиурядові протести попри скасування постанови кабінету міністрів про внесення змін до кримінального кодексу. За даними ЗМІ, по всій країні на демонстрації вийшли до півмільйона людей. Половина із них зібралася перед будинком уряду. Маніфестанти вимагають відставки кабміну і проведення дострокових виборів.

Учасники протесту кажуть: “Річ не в одному указі, а у політиці загалом. Серйозно, ми вже втомилися від одного і того ж. Ми зібралися тут разом не для того, щоб змінити цей уряд. Мова йде про людей, а не про купку політиків, які видають закони заради своєї вигоди”.

“Вони намагаються уникнути покарання. Мені здається, у цьому річ. Вони не хочуть говорити з людьми, не хочуть діалогу”.

На думку учасників маніфестацій, зміни до кримінального кодексу дозволяли чиновникам і бізнесменам, обвинуваченим у корупції, уникнути ув‘язнення.

Попри масові протести прем‘єр-міністр Румунії Сорін Ґріндяну заявив, що у відставку не піде.