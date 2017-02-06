Британський бізнес уже відчуває наслідки виходу країни з ЄС

Британські підприємці вже відчувають на собі негативні наслідки рішення про вихід країни з Європейського Союзу.

Газета Wall Street Journal публікує сьогодні результати опитування понад сто топ-менеджерів найбільших компаній. Тільки 11% вважають, що вихід країни з ЄС матиме позитивні наслідки, а 31% переконані, що нічого не зміниться. При цьому половина респондентів сумніваються в здатності керівництва країни домогтися від ЄС кращих умов для британських компаній.