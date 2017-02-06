Трамп візьме участь у зустрічі лідерів НАТО в кінці травня

Повідомляється, що мова йшла про мирні шляхи врегулювання ситуації. Трамп також погодився взяти участь у зустрічі лідерів НАТО в Європі в кінці травня.

Раніше президент США провів телефонні переговори з президентом України Петром Порошенком. Коментуючи їх підсумки, американський лідер підкреслив, що США будуть співпрацювати з Україною та іншими зацікавленими країнами над відновленням миру уздовж українського кордону.