Від снігопаду в Афганістані та Пакистані загинули більше сотні людей

Близько сотні людей стали жертвами потужних снігопадів, які не вщухали в Афганістані останні три дні. Влада попереджає, що ця кількість може суттєво зрости, адже до віддалених районів рятувальники дістатися не можуть. Зокрема, у провінції Бадахшан, де щонайменше 18 осіб поховала під собою лавина.

Внаслідок стихії зруйновано більше півтори сотні будинків, а рух транспорту паралізовано. Аеропорт Кабула припинив роботу.

Дісталося і сусідньому Пакистану. Там повідомляють про щонайменше 13 загиблих під час сходження лавини, інформує Євроньюс.