54 людини загинули під час сходження лавини в Афганістані (відео)

54 людини загинули в результаті сходження смертоносної лавини в Афганістані. Всього під снігом за останній тиждень в країні загинуло 100 чоловік.

Раніше з'явилася інформація, що удар стихії припав на провінцію Нурістан. Уточнюється, що в результаті сходження лавини також виявилися заблоковані близько 100 автомобілів, 70 будівель отримали пошкодження.

На даний момент екстрені служби продовжують рятувальну операцію в регіоні.