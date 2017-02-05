Сьогодні у 6-ти провінціях Туреччини затримано близько 400 осіб

Внаслідок рейдів, що відбулися у 6-ти провінціях країни, було затримано близько 400 осіб, серед яких є іноземці. Наймасштабніша операція відбулася в регіоні Шанлиурфа, де заарештували більше сотні людей.

В Анкарі заявляють, що частина затриманих займалися підготовкою нових терактів на території Туреччини. Багато з них відвідували Сирію та інші регіони, де діють бойовики “Ісламської держави”. Під час рейдів було вилучено низку документів ісламістського змісту та зброю.

Нагадаємо, торік країною прокотилася хвиля терактів, в організації яких Анкара звинувачує як курдських сепаратистів, так і угруповання ІДІЛ.

У новорічну ніч нападник розстріляв 39 відвідувачів нічного клубу у Стамбулі. Відповідальність за цю атаку узяла на себе “Ісламська держава”. Згодом поліція затримала підозрюваного у нападі Абдулгадіра Машарипова, який походить з Узбекистану та пройшов тренування в Афганістані, інформує Євроньюс.