Президент Естонії пробігла 50-кілометровий лижний марафон

Президент Естонії Керсті Кальюлайд в неділю пробігла міжнародний лижний марафон в Фінляндії Finlandia-hiihto. 47-річна глава держави подолала всі 50 кілометрів траси, і прийшла до фінішу в першій сотні учасників.

Вона зайняла 70-е місце, пройшовши трасу за 4 години 2 хвилини 41,3 секунди у вільному стилі. Разом з Кальюлайд весь марафон змушені були бігти троє її охоронців.

Спортивні успіхи естонського президента вражають - на сьогоднішній забіг вона вийшла лише через тиждень після участі в 30-кілометровому ковзанярському марафоні на батьківщині.