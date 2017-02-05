18 людей згоріли живцем у китайському spa-салоні (відео)

Інцидент стався в провінції Чжецзян в неділю близько 16.00 за місцевим часом, повідомляє РІА Новини. Мінімум 18 людей вважаються загиблими, ще двоє постраждалих доставлені в лікарню, про їхній стан не повідомляється. Також невідомо, скільки людей було в будівлі на момент початку пожежі.

У Мережі з'явилося відео, де жителі Китаю намагаються вибратися з вогняної пастки. Відвідувачі spa-салону в провінції Чжецзян були змушені стрибати з вікон з криками, щоб не загинути в полум'ї, яке охопило будівлю.

На місці події працюють екстрені служби. Постраждалим в результаті пожежі надається необхідна допомога. В даний момент з'ясовуються обставини, які призвели до загоряння.