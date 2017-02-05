Єжи Тарґальський: Україна може стати «обмінною монетою» у міжнародних відносинах

«Будь-яке зволікання, затримка з боку Дональда Трампа тільки підбадьорює Росію. Якщо Трамп хоче, аби Путін множив свої забаганки, то він буде вдавати, що нічого не відбувається», – сказав у розмові з порталом niezależna.pl доктор Єжи Тарґальський.

Історик відзначив, що найновіше загострення ситуації на Донбасі – це випробування Путіна для Дональда Трампа. «Наступ такого масштабу не може бути випадковим. Мова йде про те, що Путін мусить побачити відповідь Трампа, державного секретаря, генерального штабу. Він хоче знати розподіл сил у команді Трампа», – відзначив Тарґальський.

За словами польського політолога, Путін не хоче нічого доводити. «Президент Росії хоче зрозуміти реакцію США, тобто те, як далеко він може піти. Якщо США не відреагують, то Путін зрозуміє, що має „розв’язані руки” і піде далі, наприклад у Молдові. Він хоче зрозуміти, наскільки у нього „розв’язані руки”, а потім вимагатиме більше за відмову від своїх дій», – сказав він.

Єжи Тарґальський вважає, що спочатку треба зрозуміти, якою буде відповідь Трампа. «Поки жодної значної реакції немає. Лунала тільки заява в ООН, що Крим треба повернути Україні, однак Америка на напад на Донбасі уникає прямої відповіді», – додав політолог.

Історик звернув увагу, що Україна може стати «обмінною монетою» у міжнародних відносинах. «Це питання тільки того, що Росія на нинішньому етапі хоче купити і скільки Америка готова їй за це заплатити. Мусимо це розуміти. Ще не знаємо, чим США готові пожертвувати за співпрацю проти „Ісламської держави”. Не випадковим є також візит Путіна до Угорщини. Так Путін показує, що має союзників у Європейському Союзі і що він може дестабілізувати регіон Карпат. Він постійно в очікуванні реакції США. Його політику будуть підлаштовувати до відповіді з боку команди Трампа», – сказав Тарґальський.

«Америка повинна чітко заявити про свої інтереси. Знаємо напевно, що американці не зацікавлені у порушенні росіянами польських кордонів. Однак, про політику щодо України поки ніхто не говорив», – відзначив Тарґальський.

«Відомо також, що Путін хоче контролювати Україну зсередини, а тому Росія змушує нашого сусіда до федералізації. Важливо те, що Америка хотітиме від Росії коштом України. Але пам’ятаймо, що це можуть бути тимчасові порозуміння. Путін не зупиниться, а хотітиме більшого. Якщо Росія зупинить агресію проти сусідів – то вона розпадеться», – наголосив Єжи Тарґальський.

Польський експерт переконаний, що поляки повинні підтримувати Україну, однак не будуть цього робити. «Операція Путіна і його агентів у Польщі, метою якої було налаштування Польщі проти України, буде успішною. Антиукраїнська пропаганда в основному спрямована на націоналістичні, „кресові” і „мочаровські” кола, на те, аби мати широкий резонанс в суспільстві, тобто у питанні так званої боротьби з „бандеризмом”. Засудження українців і висунення їм більших вимог стало предметом торгів у боротьбі за підтримку електорату. А це виключає будь-яку співпрацю», – відзначив Тарґальський, пише Польське радіо..