В Італії чоловік вистежив і застрелив водія, який збив його дружину

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Фабіо Ді Лелло здався поліції після того, як застрелив Італо Деліса - водія, який вбив дружину Ді Лелло Роберту.

Вона їхала на мопеді, коли Деліс збив її, проїхавши на червоне світло, передає Telegraph.

Адвокат Ді Лелло зізнався клієнту, що покарання для вбивці його дружини навряд чи буде справедливим. Тому йому потрібно подумати, щоб взяти правосуддя у свої руки. Пізніше адвокат сказав, що Фабіо знаходився в депресії і був пригнічений смертю своєї дружини, але не очікував, що той піде на вбивство.

Мер міста, в якому все і сталося, сказав: "Ця трагічна історія шокувала все місто".

Убитий горем чоловік сказав, що був у нестямі після смерті дружини. Він випустив в необережного водія 9 куль.