Мінюстиції США не вдається домогтися в суді відновлення дії міграційного указу президента

Соратникам Дональда Трампа поки не вдається домогтися в суді відновлення дії міграційного указу президента.

Апеляційний суд в США відхилив звернення Міністерства юстиції країни. Воно намагалося оскаржити рішення федерального судді Сіетла Джеймса Робарта. Апеляційний суд постановив, що у відомства є час до понеділка, щоб подати юридичне обгрунтування за цим позовом.

Суддя Робарт наклав тимчасову заборону на розпорядження Дональда Трампа не пускати в країну громадян семи держав.