В Австрії протестують проти заборони носити нікаби

У Відні близько трьох тисяч людей вийшли на демонстрацію, відстоюючи право на нікаби, традиційні у мусульманському світі головні убори, що майже повністю закривають обличчя і мають лише отвір для очей.

Заборону на носіння подібних уборів в громадських місцях передбачає урядовий законопроект. Документ стосується громадської безпеки та заходів з інтеграції іноземців.Порушників пропонується штрафувати на 150 євро.

Заборони на нікаб уже запроваджені у Франції та Бельгії.