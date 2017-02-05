У французьких військових вкрали гвинтівки, поки вони обідали

У Франції невідомі вкрали зброю у солдат, що зупинилися пообідати в ресторані швидкого харчування McDonald's. Про ПП повідомив у неділю, 5 лютого, французький телеканал LCI.

Інцидент стався в комуні Ла-Верпійер департаменту Ізер на південному сході країни вдень 2 лютого. Три військових, повертаючись після участі в операції із забезпечення безпеки в Парижі, зайшли в McDonald's. Штатні штурмові гвинтівки FAMAS вони залишили в автомобілі. Повернувшись, побачили, що бічне скло машини розбите, а дві гвинтівки і патрони зникли, передає РІА Новини.

На місце події була викликана поліція. У пошуковій операції задіяли десятки правоохоронців і вертоліт. За попередньою інформацією, зловмисників було двоє. В даний час співробітники поліції ведуть їх пошук.