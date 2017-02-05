Мігранти закидали цеглою підлітка на вечірці в Мельбурні

У Мельбурні під час вечірки, яку влаштували підлітки, стався інцидент, в результаті якого постраждала одна людина. Про це повідомляє Daily Mail.

За попередніми даними, ініціаторами конфлікту виступили молоді люди, які є африканськими біженцями. Як повідомляє видання, поліцію викликали сусіди, коли побачили бійку.

Відзначається, що постраждав 13-річний хлопчик. Він з'явився на гучну вечірку, отримавши запрошення в Facebook. У момент бійки в будинку перебувало понад 40 осіб.