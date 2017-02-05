Трамп заявив, що поважає Путіна, але не знає, чи порозуміються вони

Телеканал Fox News опублікував витяги з інтерв'ю президента США Дональда Трампа, яке вийде в ефір о 16:00 неділі за місцевим часом.

Американський лідер обговорив з телеведучим відносини США і Росії. За словами Трампа, він не знає, чи порозуміються вони з президентом Росії Володимиром Путіним, однак зазначив, що поважає його.

"Я думаю, буде краще, якщо ми порозуміємося з Росією, ніж якщо не порозуміємося", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вступив на посаду президента США 20 січня. Лідери Росії і США провели першу після інавгурації американського лідера телефонну розмову 28 січня, пише РЕН.ТВ.